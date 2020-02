À Bruges, Mbaye Diagne ne gardera que de mauvais souvenirs. Après l’épisode de son penalty raté et quelques événements extra sportifs, le joueur n’est plus autorisé à rentrer dans le groupe Brugeois, alors que son prêt devait expirer en fin de saison.

Dans des propos rapportés par la presse Turque, le président de Galatasaray Mustapha Cengiz, revient sur « cas de Mbaye Diagne ». « Il avait le choix entre Anderlecht et Bruges et a opté pour ces derniers. Mais le club de Bruges nous a trompés », indique le boss du club stambouliote, faisant référence à la somme non versée par le club belge.

Cengiz pense aussi que les Brugeois ont bradé la carrière du joueur. « Ils n’ont pas suivi le projet pour le joueur et l’ont presque condamné à mort. Mbaye Diagne ne pouvait pas s’adapter à Bruges », ajoute-t-il.

wiwsport.com avec Record