Longtemps sur les tablettes de Bruges, Youssoupha Badji a fini par rejoindre le club Belge en Janvier 2020, après juste ses 18 ans, pour un contrat de quatre ans.

L’attaquant International sénégalais qui s’entraîne depuis son arrivée avec l’équipe première de Venise du Nord, se projette déjà vers l’étape supérieure. Confidences de l’ancien joueur de Casa Sport dans une interview exclusive avec wiwsport.com

Entretien

Youssoupha Badji vous avez récemment signé votre transfert avec le Bruges. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce moment ?

Effectivement ! Alhamdoulillah on a bien bouclé le transfert. Je suis officiellement un joueur de Bruges. C’est un grand plaisir de rejoindre le club. Bruges est un grand club et qui a des ambitions. Je pense pouvoir progresser ici afin de bien entamer ma carrière professionnelle, pour réaliser mon rêve.

Au moment de votre signature pour votre premier contrat professionnel qu’avez-vous ressenti ?

Moment de satisfaction et de soulagement. C’est un objectif pour tout jeune joueur de signer son premier contrat professionnel. C’est un plaisir. Ma famille, mon entourage, mes amis sont tous content de moi. je ne les remercierai jamais assez. Je remercier également mes conseillers et mes coaches. Et j’espère que c’est le début du commencement.

Comment s’est passé votre intégration ?

Je dirais bien, puisque j’ai aucun soucis depuis mon arrivée. Nous sommes comme une famille. Les coaches, les joueurs sont sympas franchement. Surtout avec Krepin Diatta, il a largement participé à mon intégration. Je ne peux pas tout dire mais, il a facilité vraiment mon intégration. Il est toujours présent. Je m’adapte peu à peu, alhamdoulillah.

Justement, quelles relations entretenez-vous avec Krepin Diatta ?

On a dépassé la relation ami de club. Déjà on vient du même pays, le Sénégal, et de la même région (Ziguinchor). On est plus que des amis. Je le considère comme un frère et cela veut tout dire. Nous relation va au-delà du sport. C’est un frère pour être plus clair.

« Krepin Diatta est plus qu’un frère »

Et avec Mbaye Diagne ?

Pour dire vrai, on n’a pas de relation. On s’est vu lors de ma visite médicale. On s’est salué et c’est tout. Il était déjà au Sénégal lors de mes premiers jours à Bruges. On ne s’est pas fréquenté.

« Gagner ma place dans l’effectif »

Quelle est votre situation actuelle au sein du club ?

Tout début est difficile ! Je viens d’arriver. Ce n’est pas facile de quitter un championnat pour un autre et de s’adapter très vite. Il me faudra beaucoup de concentration d’entrainement et de la patience pour y arriver. Avec le temps, les entraînements et la concentration ça va aller. Pour l’instant je m’entraine normalement avec l’équipe première. Je joue souvent avec l’équipe B aussi pour pouvoir maintenir le cap et attendre mon heure. Mon heure va venir, c’est sûr.

Vous avez disputé combien de matchs avec l’équipe réserve de Bruges jusqu’ici ?

Ban… j’ai joué jusque-là deux rencontres avec l’équipe B.

« Mon heure viendra »

Quelle a été la réaction de votre coach après votre premier match ?

Il n’a pas tardé à me féliciter et m’encourager. Il a loué mes qualités de jeu. Il m’a dit de continuer de travailler et de progresser.

Pensez-vous pourvoir s’imposer dans le groupe ?

Je ne peux pas dire si je vais jouer ou pas ! Mais c’est sûr que je ferai de mon mieux pour m’imposer comme titulaire. Peut-être que si je continue sur cette lancée j’aurai la chance de montrer aux dirigeants qu’ils ont eu raison de me recruter.

Comment jugez-vous le championnat belge ?

C’est un championnat de haut niveau. Si on se fie aux résultats des clubs belges en Ligue des Champions. Vous verrez que c’est un grand championnat même les équipes ne se qualifient pas souvent en deuxième. Mais quand même c’est le niveau est élevé.

Êtes-vous conscient de l’exigence des supporters ?

Je peux dire Oui ! Ce n’est pas seulement à mon niveau, c’est partout. Et je pense que c’est normal, et j’en suis conscient. Mais pour l’instant ça va.

C’est quoi votre objectif personnel ?

Mon objectif personnel n’est rien d’autre que de pouvoir m’exprimer au sein au groupe. Gagner ma place dans l’effectif. Voilà mon objectif pour l’instant ! Surtout continuer à travailler.

Quel est votre mot de la fin ?

J’aimerais dire au peuple sénégalais de continuer de me soutenir. Je sollicite également leurs prières pour qu’on puisse bien représenter le Sénégal. On va bien représenter l’identité de notre pays partout où on est.

wiwsport.com (propos recueillis par Anta Ndiaye)