Sadio Mané à l’honneur sur « Planète Rap »! En effet, l’ombre de l’attaquant sénégalais a plané dans cette émission qui passe sur Skyrock, une radio française. Soso Maness a, au cours de ce numéro, lâché un nouvel opus inédit intitulé « Sadio Maness ».

Pour le dernier jour de son Planète Rap consacré à la sortie de son album « Ma Ruche » déjà disponible, Hornet la Frappe a invité Soso Maness à venir poser quelques couplets. Et pour l’occasion, le rappeur de Font-Vert (13) a lâché en freestyle un morceau inédit. Avec l’adjoint à la prod, Soso enchaîne les flows dans une ambiance sombre et retranscrit, comme à son habitude, la rue où il a toujours vécu. Avec une référence à l’attaquant de Liverpool Sadio Mané, il fait le parallèle entre les qualités de l’ailier Sénégalais et celles requises pour la vie du charbon, ce qui nous donne le titre “Sadio Maness »

Source : Xibar Yi