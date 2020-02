Lors du lancement officiel de sa toute nouvelle écurie, Papa Sow, dans une émouvante allocution, a témoigné sur le Roi des arènes mettant surtout l’accent sur sa simplicité.

Papa Sow et Modou Lô ne cachent plus leur belle amitié. D’ailleurs, lors de l’assemblée générale constituant la création de l’écurie « Jambar Wrestling Academy », le Puma a pu compter sur le soutien infaillible du Roc des Parcelles Assainies. Et Papa Sow a livré un discours touchant révélant que la simplicité de Xaragne l’a toujours marqué. Et précise que personne ne peut l’empêcher à garder cette affinité avec lui.

wiwsport.com