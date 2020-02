Liverpool cherche déjà un remplaçant pour un de ses ailiers? Sadio Mané ou Mouhamed Salah ? En tout cas le débat a été posé hier sur le plateau de Talksport. Et pour Darren Bent, l’ancien joueur de Tottenham, Liverpool ne devrait pas exclure l’idée de vendre Mohamed Salah. L’ancienne star de la Premier League a affirmé que c’est Mo Salah qui doit partir puisque Sadio Mané et Firmino ont un meilleur apport collectif.

L’auteur de 89 buts en 137 matchs depuis qu’il a rejoint les Reds en provenance de la Roma en 2017, Mohamed Salah n’est plus qu’à 11 pions pour atteindre la barre des 100 buts sous les couleurs de Liverpool. Meme si le pharaon demeure être un élément important dans l’effectif des « Reds », Bent pense qu’il est Beaucoup plus judicieux de vendre Mo Salah et de garder Sadio et Firmino « Écoutez, nous savons que Salah marque beaucoup de buts et il est un joueur de haut niveau. Il est deux fois meilleur buteur de la Premier League, vainqueur de la Ligue des champions et sur le point d’être vainqueur de la Premier League. Mais quand vous regardez son jeu général comparer à Mané, je dois dire que Mané a été meilleur que lui ».

Il poursuit « Il peut marquer plus de buts que Mane, mais le rythme de travail de Mane pour l’équipe est plus important. Il cherche toujours les autres en premier. Vous ne pouvez donc pas vendre Mane, il est si important pour Liverpool. Firmino, nous savons qu’il ne marque pas autant de buts, mais c’est lui le dépositaire , il relie tout cela. Il est sans doute l’un des meilleurs du championnat. il est fantastique.

L’ailier du Borussia Dortmund Sancho et l’attaquant du Paris Saint-Germain Mbappe ont été identifiés comme des cibles estivales potentielles pour Jurgen Klopp et l’ancien attaquant anglais pense qu’il pourrait valoir la peine de profiter de l’Egyptien pour aider à sécuriser l’un ou l’autre joueur.

«Quand vous regardez Salah, oui, il est un grand buteur, mais complète-t-il vraiment Mane et Firmino ou cherche-t-il plus de buts? J’ai vu certaines situations cette saison où il devrait réussir, mais il a tiré, et vous pouvez voir la frustration quand il ne marque pas. Il ne s’agit pas de le vendre et d’obtenir 100 millions de livres sterling, mais si vous pouvez le remplacer par un Mbappe ou quelqu’un comme un Jadon Sancho, je pense que cela vaut la peine d’y penser.” a déclaré Bent.

wiwsport.com