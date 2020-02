Né le 1er décembre 1998 à Bignona, Junior Bouly Sambou est un jeune attaquant qui fait partie de l’effectif de Youssouph Dabo, à Teungueth Fc. Actuel deuxième buteur du championnat avec 5 réalisations au compteur, a accordé un entretien exclusif à Wiwsport.com.

Quel est votre parcours de jeune footballeur jusque-là ?

J’ai débuté dans une école de football de Bignona, à l’école Matthieu Chupin. Ensuite j’ai commencé par les mouvements navétanes. J’ai fait mes premiers pas avec l’équipe de mon quartier, mon ASC de cœur, l’ASC HLM de Bignona. Pour ma première année chez les seniors, j’ »ai joué à Ziguinchor, avec l’équipe Cité Goumel. J’ai joué deux saisons avec eux avant de rentrer à Bignona. C’est par la suite que je suis venu à Dakar pour faire valoir mon talent. Arrivé à Dakar, j’ai fait encore trois ans avant d’embrasser le championnat local. Parce que j’ai d’abord joué en navétanes avec l’ASC Cité Millionnaire, la deuxième année, j’ai évolué sous les couleurs de l’ASC Thiély de Patte-D’oie, avant de jouer avec ECG Gibraltar de Dakar. J’ai fait mes débuts en tant que joueur professionnel à l’EJ Fatick en Ligue 2. J’ai fait une bonne saison avec eux, en terminant co-meilleur buteur du championnat. C’est de-là que TFC m’a pioché.

Qu’est-ce qui a changé à Teungueth Fc depuis votre arrivée ?

Depuis mon arrivée à TFC, j’ai beaucoup grandi en maturité. J’ai acquis de l’expérience en tant que joueur. C’est ma deuxième saison avec l’équipe, mais on note que c’est un club ambitieux. Comme dans tout club, quand tu arrives, tu trouves un fonctionnement et c’est au joueur de s’adapter par rapport à ce qu’il a trouvé sur place. Ce que je peux dire est le club m’a beaucoup fait progresser. Il m’a permis de grandir en tant que footballeur.

Quel est le secret de votre première partie de saison qui vous sourit ?

C’est juste le travail. Il n’y a pas de secret. Depuis l’hivernal, on sent la motivation de l’équipe et toute l’ambiance qui y règne. On a un coach très rigoureux et très exigeant. Le coach Dabo nous demande beaucoup et je pense que c’est juste le résultat d’un travail acharné du groupe en place. Peut-être l’autre aspect à saluer c’est la complicité qui règne dans le groupe. Mais avec tous les efforts consentis, je pense que le meilleur reste à venir quand même. Il est vrai que nous sommes en train de réussir de bonnes performances, mais le meilleur reste à venir. Toutes ces performances qu’on voit de nous, est le fruit d’un travail intense.

Quel est l’objectif de Teungueth Fc pour cette saison ?

L’objectif de Teungueth Fc c’est de devenir la meilleure équipe du championnat. C’est un objectif défini par le coach et qui est commun à tout le groupe. Nous jouons le championnat, mais nous avons l’ambition de faire bonne figure sur tous les tableaux. Nous travaillons sérieusement pour cela, et l’équipe est consciente de la hauteur de ses objectifs. Voilà, l’objectif de TFC, c’est d’être la meilleure équipe de la Ligue.

Quel est votre objectif personnel pour la saison ?

Je suis plutôt fixé sur les objectifs collectifs. Parce que je considère que c’est plus important que les ambitions individuelles. Je me focalise entièrement sur le collectif et après le reste vient naturellement. Si le collectif marche bien, les individualités vont aussi s’affirmer. Maintenant, tout attaquant a pour objectif de marquer des buts, quid de devenir meilleur buteur parce que c’est ce qui pourra aider l’équipe à gagner.

Si vous deviez partir dans un championnat étranger, lequel choisiriez-vous ?

Sincèrement, je n’ai pas de préférence à ce sujet. Parce que pour moi, le plus important c’est de pouvoir faire ce que j’aime, jouer au football. Et j’irai là où ce sera mieux pour moi et avec bien sûr l’accord de mes parents et proches. Je peux bien dire que je préfère ici ou là-bas, mais au finish, seul là où je pourrais exprimer mon talent est essentiel. Encore une fois, je n’ai pas de choix par rapport au championnat d’accueil étranger. J’irai là où mes proches et moi, par la grâce de Dieu considéreront que c’est le meilleur choix à faire.

wiwsport (Propos recueillis par Jean Joseph Nicolas)