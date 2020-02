L’OGC Nice a officialisé ce vendredi le prêt avec option d’achat du jeune latéral international sénégalais Moussa Wagué, en provenance du FC Barcelone. D’ailleurs le joueur de 21 ans qui a fait ses débuts ce weekend contre Lyon (2-1) est sur les tablettes de West Ham.

Dixit les informations du journal The Sun, le défenseur sénégalais intéresse West Ham United. Les Hammers avaient ciblé le latéral droit de 21 ans au mois de janvier et songent à scruter ses performances sur la Côte d’Azur en vue d’un possible mouvement dans les prochains mois.

En attendant de savoir s’il s’inscrira dans la durée avec les Aiglons, Moussa Wagué est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Barça.

