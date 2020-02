Après son élimination en 8e de finale de la Coupe de France par le PSG (0–2), le Pau FC a su parfaitement rebondir en championnat avec une victoire 7–0 contre Béziers. Ce succès lui permet de prendre la 2e place du National à deux longueurs du leader Dunkerque.

Menés 1–0 suite à un magnifique but de Ndiaye (19e) consécutif à un corner, les Biterrois se sont retrouvés à dix après 23 minutes de jeu. Ils ont tenu plus d’une heure avant d’encaisser un second but signé Jarju suite à un nouveau corner.

Avec les entrées de Bayard et Gueye, l’attaque paloise s’est déchaînée, Sabaly s’est fendu d’un triplé tandis que Béziers s’est liquéfié. Bilan, un 7–0 record qui a ravi le Nouste Camp.

Les buteurs palois : Ndiaye (19e), Jarju (67e), Sabaly (74e, 85e, 90e), Gueye (80e), Bayard (86e).

Prochain match : un choc au stade Bauer contre le Red Star, 4e, à un point du Pau FC.