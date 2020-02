Opa Nguette n’est pas le seul sénégalais à s’illustrer face aux Verts. Le capitaine messin Habib Diallo s’est aussi offert une prestation aboutie face aux Stephanois avec un but et une passe décisive.

Habib Diallo a une nouvelle fois fait parler de lui. Face à l’AS Saint-Étienne, l’attaquant sénégalais s’est montré très en jambes. A la 44e, il a dévié le ballon de la tête pour son compatriote Opa Nguette, qui ajuste une frappe croisée pour l’ouverture du score. Avant d’inscrire son 12e but cette saison en Ligue 1, en seconde période (63′). Servi par son ami et compatriote, toujours Opa Nguette, l’avant-centre et capitaine messin contrôle et ajuste Ruffier d’une formidable frappe enroulée.

Habib Diallo carbure désormais à 12 réalisations cette saison et se rapproche de ses concurrents dans le classement des meilleurs buteurs. L’attaquant sénégalais, pisté par beaucoup de clubs européens, continue de soigner ses Statistiques en Ligue 1.

Habib diallo direction chelsea trop puissant trop intello pic.twitter.com/hbwCv51E0a — Clakk25 (@Clakk251) February 2, 2020

Wiwsport.com (K.G)