Les formateurs de l’international sénégalais, Moussa Wagué, ont suggéré au défenseur du FC Barcelone (élite espagnole), prêté au club français de Nice, de faire valoir son expérience professionnelle avec l’équipe catalane pour viser le plus haut niveau.

Les formateurs du défenseur sénégalais, Moussa Wagué prêté par le FC Barcelone à Nice, interrogés par l’APS, après l’officialisation du prêt, ont appelé leur ancien pensionnaire à se nourrir de son expérience catalane pour aller de l’avant.

« Ce ne doit pas être perçu comme un échec mais un recul pour mieux sauter », a estimé le formateur de l’institut Aspire, Serigne Saliou Dia, dans un entretien avec l’APS. Le technicien soutien que ce transfert vers Nice, un club de l’élite française « ne peut pas être » considéré comme « un échec », parce que, explique-t-il, « en plus d’avoir côtoyé de grands joueurs, il a joué des matchs de haut niveau en Liga, mais aussi en Ligue des champions ».

Dia estime que si Wagué met à ’’profit cette expérience’’ catalane, il « va rebondir et viser le plus haut niveau dans un avenir pas très lointain ». Moussa Wagué a été formé au centre Aspire mis sur pied par le Qatar et qui est basé à Saly Portudal (Mbour, ouest).

Toujours selon Dia, ce passage au FC Barcelone, doit lui permettre de s’imposer en jouant davantage, ce qui lui n’était pas donné en Catalogne.

Le directeur du centre, Lamine Savané a abondé dans le même sens rappelant qu’à 21 ans, le défenseur sénégalais a encore l’avenir devant lui. « Ce prêt est une nouvelle étape dans sa vie et il doit se dire qu’à Barcelone, il est passé dans une grande école », explique-t-il.

Selon lui, « ses qualités techniques et humaines » devraient lui permettre de « se remettre en question et aller de l’avant », estimant qu’il avait grandement besoin de jouer.

Savané soutient que rien n’est acquis en partant de Nice, soulignant qu’une nouvelle étape est ouverte pour s’imposer dans un club évoluant dans un championnat majeur. Ce sera une belle occasion pour retrouver la sélection A, dit-il.

« Avec son manque de temps de jeu, il a perdu du terrain en sélection, mais j’ai confiance qu’il va prendre ce transfert par le bon bout », a insisté le dirigeant.

APS