Le match phare de la 8-ème journée de ligue 1 entre le Jaraaf, un des cadors du football national et Teungueth FC, leader incontesté du championnat d’élite, s’es soldé par un nul 0-0 samedi.

Avec ce résultat , l’équipe de Rufisque qui, avant cette rencontre, avait remporté tous ses matchs à l’extérieur, demeure toutefois en tête du classement avec 20 points. Ce partage des points n’a donc pas de grandes incidences sur la tête du classement et cela d’autant plus que les poursuivants immédiats du leader que sont l’AS Douanes et l’AS Pikine n’ont pas réussi à profiter.

Les deux équipes ont fait match nul respectivement contre le CNEPS (0-0) et contre le Casa Sports (1-1). Parmi les équipes de tête, Dakar Sacré Cœur qui est allée gagner 3-0 chez Mbour PC, a pu tirer profiter de cette journée car ce succès lui permet de compter 14 points et de glisser ainsi à la 2-ème place grâce au goal-average devant l’AS Douanes (+5 contre +3).

En bas du classement, l’US Gorée continue de grappiller et après une première large victoire 3-0 contre Niary Tally, elle est allée gagner le champion en titre, Génération Foot 1-0. Mais malgré ce succès ne lui permet pas encore de quitter la dernière place du classement.

Dans cette 8-ème journée, il y a trois victoires sur sept matchs joués : Génération Foot-US Gorée : 0-1, Niary Tally-Stade de Mbour 2-0 et Mbour PC-Dakar SC : 0-3.

Les quatre autres matchs se sont soldés par des nuls : Jaraaf-Teungueth FC : 0-0, CNEPS-AS Douanes : 0-0, AS Pikine-Casa Sports : 1-1, Ndiambour-Diambars : 1-1.

APS