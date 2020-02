Transféré dans les derniers instants du mercato d’hiver, le nouveau latéral droit de l’OGC Nice, Moussa Wagué a tenu envoyé un message de remerciement au Fc Barcelone.

Depuis vendredi soir, Moussa Wagué a été officiellement prêté à l’OGC Nice pour 6 mois avec une option d’achat. Un transfert qui vient boucler de longues discussions entre les deux clubs. Arrivé au Barça à l’été 2018, le jeune latéral sénégalais a envoyé un petit mot à la formation catalane.

Je suis très content et motivé de commencer ce nouveau défi avec l'@ogcnice. Je donnerai le maximum pour ce maillot historique et pour rendre la confiance qui m’a été donnée. pic.twitter.com/yD3lC8NygW — Moussa Wague (@Moussa_WagueOff) February 1, 2020

Sur son compte instagram, le néo Aiglon s’est exprimé en espagnol pour dire au revoir et remercier le public du Camp Nou. « Défendre les couleurs du Barcelone a été un plaisir pour moi. J’aimerais remercier tout le personnel administratif, mes anciens coéquipiers et tous les fans. Vive le Barça ! », s’est-il exprimé. L’international sénégalais n’a pas réussi à s’imposer dans l’effectif XXL des Blaugranas. Pour ces six derniers mois de la saison, Wagué tentera de se relancer et assurer son avenir tant en club qu’en sélection nationale.