Pour son jeu similaire à celui de l’international sénégalais, Sadio Mané, l’attaquant Malien de Southampton Moussa Djenepo est souvent comparé au ballon d’Or Africain 2019. Cependant le nouveau chouchou des « Saints » souhaite uniquement s’inspirer de la star de Liverpool.

« Sadio Mané est un grand joueur et une personne formidable. Nous comparer est un compliment et une bonne chose. Mais, je sais que j’ai beaucoup de travail à faire pour atteindre son niveau », confie avec modestie, l’arme offensive des « Saints ».

Sadio Mane est devenu une idole pour de nombreux footballeurs africains après ce qu’il a accompli depuis son passage en Angleterre L’international sénégalais a joué un rôle essentiel à la victoire finale de Liverpool en Ligue des champions la saison dernière ainsi que la grosse avance des Reds en tête du classement de la Premier League.

« C’est un grand frère, quelqu’un à qui je regarde et je sais que je dois continuer à travailler dur. J’ai parlé avec lui après le match et il m’a donné quelques conseils. Il m’a souhaité bonne chance et m’a dit de continue à travailler dur. Il m’a donné son maillot et ça m’a fait très plaisir », confit l’international Malien.

