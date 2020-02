On a retrouvé Amina Sankharé détendue, le visage souriant, ce vendredi après-midi en point presse, à la salle Albert-Auger, quarante-huit heures avant la réception de Toulon en championnat (Ligue Butagaz Energie).

Il faut dire que l’arrière internationale sénégalaise (30 ans), recrutée en 2016, est arrivée avec son lot de bonnes nouvelles. Elle a ainsi confirmé sa prolongation de contrat avec le Fleury Loiret Handball, sur la base d’un bail supplémentaire de deux saisons. « C’est cool. Je suis contente », a lancé la joueuse, qui a précisé qu’elle allait pouvoir continuer à travailler de manière « plus sereine ». Avec « encore des choses à montrer, à apporter ».

Blessée au genou

Autre point positif la concernant, Amina Sankharé réintégrera ce dimanche 2 février le groupe conduit par Christophe Cassan, coach. Et ce, au sortir d’une période de repos forcé lié à un genou douloureux et blessé qui avait été beaucoup sollicité lors du dernier Mondial au Japon. Son travail de réathlétisation terminé, Amina Sankharé apportera contre Toulon une rotation supplémentaire sur la base arrière fleuryssoise, aux côtés d’Alexandra Lacrabère dont on sait qu’elle a, elle aussi, prolongé au FLHB pour une durée de deux ans.