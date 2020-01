L’équipe nationale féminine U20, qui a battu (1-0) celle de la Sierra Leone samedi, lors de la manche aller du premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde de la catégorie, va mettre l’accent sur la préparation technique pour mettre sur pied une relève digne de ce nom, a expliqué à l’APS son entraîneur, Souleymane Diallo.

‘’L’objectif au-delà des résultats est de préparer une relève’’, a indiqué le technicien sénégalais, estimant que plus que le physique ou la puissance athlétique, l’accent est mis sur la préparation technique.‘’Nous avons joué contre les académies qui doivent nous aider à percevoir les limites de notre équipe’’, a ajouté l’ancien entraîneur de Teungueth FC (élite sénégalaise).

‘’Mais face à ces équipes structurées, nous espérons gagner en technicité et en organisation’’, renseigne-t-il, soulignant que l’objectif est la maîtrise des fondamentaux.

‘’Avec la technique, on gagne la bataille de l’espace et du temps qui permet de gagner les rencontres’’, a encore expliqué l’entraîneur de l’équipe nationale U20 qui jouera la manche retour, ce samedi, au stade Alassane Djigo de Pikine.

Interrogé sur le même sujet, la présidente de la Commission du football féminin, Seyni Ndir Seck nourrit beaucoup d’espoir. Selon elle, ‘’cette équipe U20, c’est l’avenir immédiat parce que ce sont des joueuses de la D1 féminine’’. En plus de la qualification à la Coupe d’Afrique des nations, dit-elle, on vise à mettre sur pied une relève digne de ce nom.

‘’Et en plus de la sélection U20, nous ambitionnons de mettre sur pied une équipe nationale U17’’, a-t-elle par ailleurs ajouté.

Au lieu du mois de février, la sélection A jouera contre celle du Liberia en début avril les éliminatoires de la CAN féminine 2020.En cas de qualification pour le second tour, elles retrouveront sur leur route les Aigles du Mali, demi-finalistes de la CAN 2018.

wiwsport.com