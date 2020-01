Forza est un lutteur qui devait être dans le cercle des VIP. Malheureusement, il défie des espoirs comme Reug Reug, Malick Niang, Gora Sock… et d’ailleurs depuis sa victoire sur Abdou Diouf de Walo le 21 février 2018, il n’arrive pas à obtenir un combat raison pour quelle, il a concédé une saison blanche.

Pourquoi Forza n’arrive toujours pas à monter en puissance ? Pour répondre à cette question, Yékini conseille : «Que les fassois ne se fâchent pas contre moi. Je ne fais qu’analyser. Forza est très mal encadré par les dirigeants de son écurie. Lorsqu’il vient au stade pour disputer un combat, on dirait qu’il va en guerre. Il n’est pas un gars posé. Raison pour laquelle il se blesse c’est ce qui cause ses retards. Et une fois que tes pairs te devancent, ils ne vont plus t’affronter ils cherchent ailleurs. En matière de sport de combat, il faut négocier en toute sportivité. Et c’est ça son plus grand défaut. C’est à ses dirigeants de le donner des conseils en le faisant savoir qu’il n’est pas dans l’arène pour s’entretuer. Et lui dire qu’il est allé pour battre son adversaire et rentré à la maison. Il a le même âge que Gris Bordeaux. Mais le fait de perdre certains combats te régresse. Vraiment il y’a des combats à ne perdre sous peine d’être laissé en rade par ceux de sa génération. Il est vraiment en retard» précise t-il.