Alors que la saison de lutte avec frappe bat son plein, certains lutteurs de la place peinent à trouver des combats. C’est le cas de l’ancien roi des arènes.

La preuve, Eumeu Sène récemment déchu de sa couronne de Roi des arènes est défié de tous parts. Gouye Gui et Sa Thiès souhaitent lui faire la fête mais Eumeu Sène veut un gros client pour se rectifier de sa défaite. Le lutteur de Pikine explique qu’il veut un combat choc cette saison.

«Gouye Gui et Sa Thiès sont de grands champions. Ils ont fait leurs preuves dans l’arène et j’ai beaucoup d’admiration pour eux. Mais pour mon retour, je veux un combat choc. Il y a Bombardier qui déclare que sa défaite la plus pénible dans l’arène fut contre moi, donc je suis disposé à lui accorder une revanche» dit Eumeu Sène dans l’émission bantamba.

wiwsport.com