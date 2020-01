Le Pau FC s’est logiquement incliné face au Paris Saint-Germain en Coupe de France. Mais, plein d’abnégation, ils ont montré des choses intéressantes. L’épopée de la bande à Moustapha Name s’achève donc en 8e de finale.

Les Béarnais ont dit adieu aux quarts de finale de la Coupe de France 2020, après leur défaite logique contre le Paris Saint Germain (0–2). Le FC Pau et ses sénégalais sont cependant tombés avec les honneurs.

Ce mercredi, cinq internationaux sénégalais ont disputé cette rencontre au Stade du Hameau de Pau. Si Name, Ba et Mamadou Gueye étaient alignés d’entrée au coup d’envoi, Sabaly et Ndiaye étaient par contre remplaçants. Coté parisien, Idrissa Gana Gueye a débuté sur le banc comme beaucoup de stars du PSG.

Mamadou Lamine Gueye s’est pourtant procuré la première occasion franche sur un déboulé mais qui voit sa frappe dans un angle fermé stoppée par Rico (18e). Le Paris Saint-Germain a dû compter sur des réalisations de Leandro Paredes (25e) et Pablo Sarabia (53e).

Même-si, les Béarnais n’ont pas baissé les bras et ont tout tenté pour mettre en difficulté la défense Parisienne, Pau ne parviendra finalement jamais à redonner espoir aux 16 500 spectateurs du stade Hameau. L’entrée de Cheikh Tidiane Sabaly à la place d’Idrissa Ba à la 56e n’a pas pu changer la donne.

C’est sans surprise donc que le parcours de Name et compagnie s’est achevé en Coupe de France. Tout au long, Sabaly et coéquipiers ont fourni des prestations plus qu’honorables, éliminant Bordeaux en 16e grâce à Mamadou Gueye.

