Quelle fin de match et quel retour des Angevins ! Sada Thioub s’offre un doublé et réduit le score pour la deuxième fois dans cette rencontre avant que Bahoken ne ramène les deux équipes à égalité (3-3).

Fin du temps réglementaire au stade Raymond Kopa et Angers a signé un retour incroyable dans les dernières minutes de la rencontre (3-3) grâce notamment à Sada Thioub. Trouvé dans la surface, l’attaquant sénégalais se retourne et enchaîne avec une grosse frappe et Edouard Mendy ne peut rien faire. Doublé donc de Sada Thioub après celui de Mbaye Niang. Angers arrache la prolongation face au tenant du titre.