Arrivé à la tête de la sélection togolaise en avril 2016, Claude Le Roy va poursuivre son aventure avec les Eperviers. En fin de contrat il y a quelques mois, le sélectionneur voit son contrat être prolongé.

Même si la durée du contrat n’a pas été dévoilée, la grande information à retenir est que le technicien français ait rempilé avec les Eperviers. C’est la déclaration du président de la Fédération Togolaise de Football réélu Guy Akpovy.

« Je l’affirme, le contrat de Claude Leroy a été renouvelé avec des conditions bien-sûr. Il faudrait qu’il nous qualifie pour la CAN 2021 et le mondial 2022», a-t-il déclaré aux micros de nos confrères de RFI.

Si actuellement au pays, la tension a atteint son paroxysme quant aux mauvaises prestations de la sélection nationale, le Colonel Guy Akpovy se montre positif.

« Nous devons oublier le passé et nous remobiliser derrière notre équipe A pour que nous puissions atteindre l’objectif visé. Lorsque les résultats sont mauvais, on tire sur l’entraîneur, oubliant que nous avons une équipe jeune. C’est juste une question de patience, les choses vont changer », a-t-il conclu.

C’est désormais clair, après l’échec pour la qualification à la CAN 2019, Claude Le Roy a deux nouveaux objectifs à atteindre. La participation à la CAN 2021 et au Mondial 2022.

source: africatopsports