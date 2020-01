Avec une première annonce faisant état de 11 mois de travaux pour le compte du stade olympique de Diamniadio, le ministre des sports, Matar Ba, vient de revoir les chiffres à la hausse. À l’en croire, il ne faudra pas plus de 17 mois pour boucler ce chantier « Olympien.»

« Ce stade va être construit en 17 mois, donc normalement le calendrier qui sera respecté nous permettra de mettre en service ce stade en Juillet 2021. »

Cette structure ultra moderne devrait être érigée selon des standards en phase avec le respect de l’environnement. « Un bijou qui va être aussi accompagné d’une piste d’athlétisme professionnelle d’une capacité de plus de 5.000 places entre autres commodités. Le stade sera autonome en eau et en électricité et il y aura une centrale solaire pour rester dans le PSE vert », précisera le patron du sport sénégalais ce lundi 27 janvier dans les locaux de son ministère.



Une autre rencontre est prévue ce jeudi, cette fois-ci avec Mamadou Diagna Ndiaye, le président du comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS.) D’ailleurs Mr Ba n’a pas manqué de le féliciter tout en lui renouvelant son soutien : « Le président Diagna est en train d’avancer avec vous et je voudrais le féliciter et lui dire tout mon engagement et toute mon admiration par rapport à ce qu’il fait. Vous aurez toujours l’appui et la compréhension de l’Etat du Sénégal. »

Dakar Actu