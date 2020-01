Rugby Afrique a annoncé avoir confié à la Kenya Rugby Union l’organisation du U20 Barthés Trophy, sponsorisé par la Société Générale, pour trois années consécutives. L’édition 2020 du U20 Barthés Trophy se déroulera les 19, 22 et 26 avril à Nairobi, au Kenya.

« La Kenya Rugby Union et l’ensemble du peuple kenyan sont ravis que Rugby Afrique ait attribué au Kenya l’organisation du U20 Barthés Trophy pour les trois prochaines années. C’est une excellente nouvelle et un grand honneur pour nous tous. Nous remercions en particulier notre ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine, judicieusement conseillé par Mme l’Ambassadrice Amina Mohamed, pour avoir soutenu notre candidature. Nous travaillerons en étroite collaboration avec Rugby Afrique, le gouvernement, les sponsors, les médias et l’ensemble des acteurs pour assurer le bon déroulement des événements », a déclaré Oduor Gangla, président de la Kenya Rugby Union.

Guédel N’Diaye, président de la commission des compétitions de Rugby Afrique et président de la fédération sénégalaise de rugby, est impatient de débuter cette saison 2020 qui s’annonce des plus prometteuses : « Le U20 Barthés Trophy est le premier tournoi du calendrier de Rugby Afrique pour cette année. Nous pensons que nous avons besoin de ce type d’engagement, comme l’a montré la Kenya Rugby Union, pour renforcer la notoriété du rugby. Avec un engagement fort, nous pouvons également développer un programme de diffusion et de promotion réussi autour de l’événement. Les jeunes joueurs sont un atout majeur pour le développement du rugby car ils contribuent à faire croitre le nombre de supporters. Le tournoi U20 Barthés Trophy illustre parfaitement notre stratégie à long terme : faire de l’Afrique un vivier de talents qui deviendront des athlètes de classe mondiale. À travers cette compétition, on mesure mieux les véritables progrès accomplis par les fédérations, dans le développement de notre discipline. 80 % des joueurs sélectionnés évoluent dans leurs championnats locaux. »

Au cours du Barthés Trophy, le seul tournoi junior d’Afrique, 8 équipes nationales dont les joueurs ont moins de 20 ans se disputeront le titre. En 2020, les équipes participantes sont les suivantes (dans l’ordre du classement actuel) : Kenya, Namibie, Sénégal, Madagascar, Tunisie, Zimbabwe, Côte d’Ivoire et Zambie.

Poule A :

Kenya

Madagascar

Tunisie

Zambie

Poule B :

Namibie

Sénégal

Zimbabwe

Côte d’Ivoire

Calendrier des matchs :

Avril 19, 2020

M1 : KEN c/ ZAM

M2 : MAD c/ TUN

M3 : NAM c/ CIV

M4 : SEN c/ ZIM

Avril 22, 2020

M5 : Looser M1 c/ Looser M2

M6 : Looser M3 c/ Looser M4

M7 : Winner M1 c/ Winner M2

M8 : Winner M3 c/ Winner M4

Avril 26, 2020

M9 : A4 c/ B4

M10 : A3 c/ B3

M11 : A2 c/ B2

M12 : A1 c/ B1

www.RugbyAfrique.com