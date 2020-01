Maintenant que le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 a été effectué et que l’équipe nationale connait déjà ses adversaires ainsi que le programme des matchs après que la CAF a procédé à une modification du calendrier, à cause de l’ajournement de la phase finale de la coupe d’Afrique des nations prévue au Cameroun, les calculs ont commencé.

Du côté du staff technique, on a déjà entamé le suivi des adversaires, notamment le Burkina Faso, qui constitue l’adversaire le plus costaud de ce groupe. Les membres du staff de Belmadi vont passer au crible les trois adversaires, mais le sélectionneur a déjà entamé les calculs pour gérer les dates de l’EN jusqu’en novembre 2021, date des matchs barrages en aller-retour pour la Coupe du monde. Selon les premiers échos qui nous sont parvenus, Djamel Belmadi vise le carton plein, c’est-à-dire un six sur six durant la campagne des éliminatoires.

Il est important de rester parmi les cinq meilleures équipes du classement FIFA

Pour l’Equipe nationale, il est très important de rester au minimum parmi les cinq meilleures sélections d’Afrique, afin de bénéficier de l’avantage d’éviter quelques grosses cylindrées lors des barrages, en plus du fait de recevoir lors du match retour à domicile, ce qui facilitera beaucoup plus la tâche des Verts pour se qualifier. C’est comme en 2014 lorsque l’EN avait bien géré la période d’avant les barrages et que cela lui a permis d’éviter les gros morceaux, se contentant du Burkina Faso comme adversaire, en plus du fait de jouer à Blida lors du match retour. Maintenant, l’EN a l’occasion d’enchaîner les succès aussi lors des éliminatoires de la prochaine CAN prévue en 2021 au Cameroun lorsqu’on sait qu’il reste encore quatre matchs dont deux face au Zimbabwe en aller-retour, un match à Lusaka face à la Zambie et enfin le Botswana à Alger.

La CAN 2021 risque de changer complètement la donne

Il faut savoir qu’il est important pour l’Equipe nationale de réaliser un six sur six lors des éliminatoires de la CAN et de la Coupe du monde, dans le but d’éviter toute mauvaise surprise durant la CAN 2021 prévue entre janvier et février prochain. En effet, un bon parcours durant la CAN assurera officiellement une place pour les Verts en tête du classement. Ils peuvent même s’emparer du leadership africain, comme ils l’ont fait en 2015. Sinon, en cas de parcours mitigé, ça se jouera aux calculs et, donc, les victoires lors des éliminatoires de la CAN, de la Coupe du monde et même lors des matchs amicaux deviendront très importantes.

Prendre toutes les précautions

Chez Belmadi et la FAF, on prend toutes les mesures nécessaires pour bien gérer cette période et éviter les surprises. Il suffit juste de planifier comme il se doit l’avenir de l’Equipe nationale et de mettre les ingrédients nécessaires pour réussir.

