Arrivé lors du mercato estival 2019 en provenance d’Everton en Angleterre , Idrissa Gueye – sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023 a impressionné lors de ses débuts avec le maillot parisien avec comme point culminant sa prestation XXL face au Real Madrid en Ligue des champions (victoire du PSG 3-0).

Un véritable bond en avant parce qu’il fait désormais partie de l’une des grandes équipes en Europe et côtoie au quotidien les grandes stars du football mondial à l’instar de Kylian Mbappé, Neymar. Un transfert qui a sans doute marqué sa vie et sa carrière

« Oui, ça a changé beaucoup de choses. La manière dont je suis vu dont les gens te considèrent. On peut dire que ça a changé ma vie. Il est arrivé que je me sente moins respecté, pas mal de fois dans ma carrière. Mais ça a été toujours une source de motivation pour moi, je n’ai pas une dent contre ces personnes-là. Au contraire de les remercie, c’est grâce à eux que j’ai continué à bosser et c’est pour ça que je suis là aujourd’hui », a-t-il déclaré.

