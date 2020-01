La structure Luc Nicolaï and Co accélère la cadence pour la tenue effective du prochain combat royal. Avant le premier face to face des deux lutteurs prévu le 4 février, leurs managers, Birame Gningue et Abdou Bakhoum, vont ouvrir le bal ce mardi.

Depuis que le duel entre Ama Baldé et Modou Lô est scellé, on n’a pas véritablement entendu Abdou Bakhoum, manager attitré de Seuleu Bou Ndaw. Eh bien, ceux qui attendent sa sortie médiatique peuvent le guetter, ce mardi, à la TFM. En effet, la structure Luc Nicolaï & Co a convié Abdou Bakhoum et le manager du Roi des arènes à un rendez-vous verbal.

On sait qu’Abdou Bakhoum est très vigoureux dans ses propos. Va-t-il tenir le même discours sous un même ton en regardant Birame Gningue dans le blanc de l’œil ? Rien n’est moins sûr. Ce qui est au moins certain, c’est que Bakhoum doit s’attendre à une riposte verbale sévère de la part de Birame Gningue.

Sunu Lamb