Battu par l’AJ Auxerre vendredi à l’occasion de la 21e journée de Domino’s Ligue 2 (2-1), les Jaune et bleu sont sur une période délicate. Omar Daf n’a pas caché sa déception après cette nouvelle contre-performance. Une défaite qu’il considère comme imméritée.

Sochaux a été battu par Auxerre (2-1) vendredi pour le compte de la 21e journée de Domino’s Ligue 2. En conférence de presse, le technicien sénégalais des Doubistes Omar Daf a estimé que son équipe ne méritait pas de perdre cette rencontre.

«En revenant au score, je pensais que nous avions fait le plus dur. Nous avons bien réagi après le repos. Mon équipe a produit du jeu, a bousculé Auxerre. Nous prenons ce deuxième but au moment où nous sommes le mieux dans la partie. Auxerre dispose d’une grosse possession. Mon équipe était costaud. J’aurais aimé que l’on se projette plus dans la surface pour les inquiéter. Mais eux ne nous ont pas inquiétés plus que cela. On prend ce deuxième but sur un détail, et c’est rageant. Ce match se joue à très peu de chose. Je trouve que ce résultat est très sévère au regard de notre production en deuxième mi-temps.» Propos recueillis par nos confrères de Maligue2.

Très mauvaise passe pour Ousseynou Thioune et autres. Les Doubistes sont sur une série de sept matches sans victoire (4 défaites et 3 nuls). Omar Daf trouvera-t-il les solutions pour mettre fin à cela ? Les revers et les nuls semblent en tout cas s’amenuiser semaine après semaine depuis le 08 novembre.

Wiwsport.com