Les premiers mot de Samba Gueye, élu président de la Ligue de Dakar de Basketball, après les élections qui se tenaient ce samedi au centre de Bopp :

“D’abord je félicite et remercie les présidents Mactar Ndiaye et David Diadhiou, qui sont des frères à moi, mais aussi le président de la fédération sénégalaise de basketball Me Babacar Ndiaye. Maintenant nous allons nous consacrer à l’essentiel. Je sais que c’est une tache assez lourde, un gros challenge, la barre est haute, mais nous avons une équipe assez forte pour réussir la mission qui nous attend lors des quatre prochaines années” a-t-il déclaré juste après son élection, au micro de Basketsenegal.