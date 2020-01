Dans son coin en attendant de voir un promoteur ficeler son combat, Gris Bordeaux respire toujours la forme malgré son manque de compétitivité.

Son duel avec Boy Niang 2, Tapha Tine ou même Bombardier plébiscité par les amateurs, l’on n’a toujours pas entendu une suite favorable concernant ces affiches qui pourront même promettre des feux. Cependant, le Tigre garde toujours la forme et l’espoir de trouver un adversaire avant la fin de cette présente saison, a constaté Luttetv. En attendant que l’on en arrive à ce niveau, il se la coule douce et garde toujours sa forme physique d’antan. En tout cas, le fassois mijote quelque chose non encore connue par le monde de la lutte.

Luttetv