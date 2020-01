Le ministre des Sports, Matar Ba, a mis les petits plats dans les grands à l’occasion de la finale qui sera jouée à son honneur, cet après-midi à Fatick.

« La capitale sportive c’est Fatick. Toute la population va gagner parce qu’elle s’est mobilisée à fêter sa jeunesse. Il faut faire de la technique et ne pas verser dans la violence. Tout le Sénégal saura aujourd’hui que Fatick est une ville de sport », a assuré le maire de Fatick, Matar Ba.

Les responsables des deux Asc Avenir et Sangomar remercient le ministre pour toutes les actions qu’il entreprend pour la jeunesse Fatickoise.

« Il est toujours présent. Toutes les Asc ont hâte d’être parmi les finalistes de la coupe du maire tellement il œuvre pour le sport et sa jeunesse », assure Seyni Maal, capitaine de l’Asc Avenir.

L’Asc Sangomar pour sa part prône la non violences. Après avoir invité les deux ASC au fair-play, le ministre a remis à chaque équipe un lot de maillot et de blouson. La finale sera disputée ce soir entre l’Asc Avenir et l’Asc Sangomar.

Seneweb