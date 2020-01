Le combat entre Ama Baldé et Modou Lô risque de ne pas avoir lieu si les organisateurs ne prennent pas les devants. Jules Baldé frère d’Ama Baldé a tenu à interpeller le promoteur Luc Nicolaï.

Selon une information de Senegal 7 reprise par Dakar Buzz, ce dernier qui séjourne présentement à la citadelle de silence de la prison de Saint-Louis devra vite trouver un terrain d’entente avec le camp d’Ama Baldé. Jules Baldé soutient que : «Ça commence à durer et les mois passent vite. De ce fait nous voulons faire comprendre à Luc Nicolaï et sa structure que passer cette saison, nous allons renégocier le contrat. Ama Baldé est programmé pour lutter cette saison avec Modou Lô, au-delà, ce sera une nouvelle renégociation s’il souhaite organiser le combat d’Ama Baldé. En 2020, on va affronter Modou Lô mais après, ce sera autre chose» a-t-il dit.

Une position dès à présente claire du camp de Ama Baldé qui redoute un report du combat et avertit le promoteur et sa structure. A entendre ce discours de Jules Baldé, la thèse de Modou Lô selon laquelle, il ne luttera pas avant que Luc Nicolaï ne soit libre, prend plus de sens.

Dakar Buzz