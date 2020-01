La 21ème journée de la Ligue 1 mettait aux prises le Stade de Reims et le FC Metz de Habib Diallo. Capitaine des Grenats, l’attaquant international sénégalais a offert la victoire aux siens en marquant le seul but de la rencontre.

Reims 10ème recevait le FC Metz 16ème au stade Auguste Delaune II pour le compte de la 21ème journée de championnat de Ligue 1. Buteur dès la troisième minute du match, Habib Diallo actuellement sujet de beaucoup de convoitises a encore mené les siens vers le succès.

Habib Diallo inscrit donc son onzième but de la saison et devient troisième meilleur buteur du championnat à égalité avec Neymar (PSG) et Moussa Dembélé (OL). Cela pourrait être la motivation de plus pour rester en Ligue 1 jusqu’à la fin de saison.

wiwsport.com