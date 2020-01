Le nouveau président de la Ligue de Dakar de Basketball sera connu ce samedi à l’issue de l’Assemblée générale élective. Trois candidats se disputent la succession de Ibrahima Diagne : Matar N’diaye, David Diadhiou et Samba Guèye.

La Ligue de Dakar va procéder au renouvellement de ses instances au cours de l’Assemblée générale, qui se tient au Centre Ahmadou Malick Gaye de Bopp, ce samedi à partir de 10H00. C’est la fin du mandat (2015-2019) de Ibrahima Diagne et de son équipe. Un magistère que les acteurs du basketball de la capitale ont sanctionné positivement. Mais pour des « raisons professionnelles », le président sortant ne peut brigué une nouvelle fois le fauteuil de l’instance dirigeante régionale.

Si son bilan est satisfaisant avec la redynamisation des compétitions des petites catégories, des manifestations départementales et régionales, ou encore l’initiation du championnat régional D2, son successeur aura fort à faire pour maintenir le flambeau et continuer à faire grandir le basket à Dakar. Et l’un de ses potentiels héritiers n’est autre que David Diadhiou, qui a été membre de l’équipe sortante. L’autre candidat, Matar Guèye, est celui qui prône le changement et la modernisation des instances. Surnommé le rénovateur, Matar Guèye est un professionnel du basketball. Enfin, le dernier profil est celui de Samba Guèye. Présenté comme le candidat de la hiérarchie, le chargé de Marketing de la Fédération Sénégalaise Basketball se dit pourtant être « motivé par le besoin de travailler pour la Ligue à la demande de certains clubs ». Il prône la formations des officiels du basket, de la promotion de ce sport et de la recherche de moyens financiers et de rendre plus attractives les compétitions régionales.

Voilà donc trois candidats aux profils reluisants pour diriger les destinées de la Ligue de basketball de Dakar, en succession à Ibrahima Diagne.

