Face à Guingamp pour la 21e journée de Ligue 2, l’US Orléans a pu compter sur Arial Mendy qui s’est montré doublement décisif (2-0) face à son compatriote et ancien coéquipier à Lens, Yannick Gomis.

Sa première avec l’US Orléans, à domicile au stade de la Source, est une sacrée réussite puisque le sénégalais a permis à son club de s’imposer face à Guingamp (2-0) et d’arracher de précieux points.

Arial Mendy, qui a récemment rejoint l’US Orléans en prêt jusqu’à la fin de saison, a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs d’une grosse frappe de 30 mètres déviée. Suffisant pour tromper le gardien avant d’être impliqué sur le second but de son équipe. Le défenseur sénégalais a délivré une passe décisive pour Soumaré sur un long centre à bout portant.

Mendy a fait fort pour ses débuts avec Orléans. L’international sénégalais a été très intéressant, son apport offensif sur le côté gauche s’est beaucoup fait sentir. Ça promet entre l’arrière gauche sénégalaise et les Guêpes.

