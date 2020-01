Après le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, l’ancien international, El Hadj Diouf, a invité les Lions du Sénégal à faire preuve de « respect » envers le Togo et tous les autres adversaires du groupe H, même si cette poule est jouable.

Le Sénégal, logé dans la même poule que le Congo, la Namibie et le Togo dans le cadre du second tour des éliminatoires du Mondial 2022, est le favori de ce groupe mais cela ne veut pas dire sous-estimer les adversaires, selon l’ancienne star des Lions.

Même-si ces adversaires semblent à la mesure de l’équipe du Sénégal, Dioufy se montre, comme il l’a confié dans un entretien accordé à l’APS, toutefois, très prudent.

« Même-si les Lions ne doivent jamais oublier qu’ils viennent prendre part à ces éliminatoires en tant que finalistes de la CAN et mondialistes, ce ne sera pas donné sur un plateau d’argent et tout se jouera sur le terrain », a averti l’ancien attaquant international, qui a joué les quarts de finale de la Coupe du monde 2002.

Mais, toutefois, selon le Ballon d’or africain en 2001 et 2002, « la bande à Sadio Mané voyage actuellement avec le statut de numéro un et ça doit inspirer le respect ».

Wiwsport.com