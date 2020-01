Le sociétaire du club écossais Livingston FC donne son point de vue sur iciLome, visité par wiwsport.com sur la poule H des éliminatoires de la Coupe du monde (Zone Afrique) composée du Sénégal, du Congo, de la Namibie et bien sûr du Togo.

Pour l’Epervier, « Le Togo a toujours été une nation de football et le football africain se développe. Aujourd’hui, il n’y a plus de petites équipes et de matchs faciles. Tous les pays ont des joueurs qui jouent dans des bons clubs et des joueurs talentueux. J’ai pu voir tous les groupes pour ces qualifications à la Coupe du monde et ils sont tous composés d’équipes qui peuvent avoir des résultats ».

Le Togo étant logé dans le pot 4, c’est logique qu’il soit tombé sur un gros morceau comme les Lions de de la Téranga. Ce qui n’est pas une surprise pour le défenseur qui relève qu’ « une place en Coupe du monde, ça se mérite donc il va falloir se battre et tout donner pour avoir une chance de qualification ».

Le tirage de ce 21 janvier donne le Sénégal grand favori surtout avec son attaquant vedette de Liverpool Sadio Mané. « C’est normal, ce sont les équipes qui sortent du pot 1 et 2, mais lorsque nos aînés se sont qualifiés en 2006, ils ont fait face à cette équipe du Sénégal et du Congo », se rappelle-t-il.

Bien que le contexte ne soit pas le même que celui de 2005, les Eperviers auraient une chance de se qualifier à condition qu’ils négocient bien toutes leurs sorties, en espérant jouer la finale contre le favori de leur groupe. Ce qui pour le moment s’apparente à une gageure.

wiwsport.com