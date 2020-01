Ki Sung-Yueng ainsi que le milieu de terrain de Henry Saivet sont disponibles pour un transfert ce mois ci.

Ce qui n’est une nouvelle information puisque Saivet et le Sud – Coréen ont été invités à quitter le club depuis six mois. « Nous verrons ce qui se passera, mais à ce moment précis, rien passé, il est disponible et il doit aller jouer quelques part » à confié Steve Bruce, e technicien des Magpies.

Si les clubs ne se sont pas signalés, c’est à cause du salaire hebdomadaire de prendre de 26 millions FCFA du milieu de terrain des Lions. Et, il serait de prendre le risque d’investir sur un joueur inactif depuis plus de six mois

