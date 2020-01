Le tirage a placé les Lions du Sénégal dans le groupe H en provoquant de fortes confrontations pour l’équipe nationale qui espère se qualifier pour la troisième fois à une phase finale de coupe du monde. Les hommes de d’Aliou Cissé seront accompagnés du Congo, de la Namibie et du Togo.

Première équipe africaine selon le classement FIFA, le Sénégal est finaliste de la dernière coupe d’Afrique des Nations en Egypte. Le leader du groupe passera au troisième tour de qualification décisif, au cours duquel les équipes qui seront divisées en deux niveaux, joueront cinq matchs directs, en aller et en retour.

Les résultats du tirage au complet:

Groupe A : Djibouti, Niger, Burkina Faso, Algérie

Groupe B : Guinée équatoriale, Mauritanie, Zambie, Tunisie

Groupe C : Libéria, Afrique centrale, Cap-Vert, Nigéria

Groupe D : Malawi, Mozambique, Côte d’Ivoire, Cameroun

Groupe E : Rwanda, Kenya, Ouganda, Mali

Groupe F : Angola, Libye, Gabon, Egypte

Groupe G : Ethiopie, Zimbabwe, Afrique du Sud, Ghana

Groupe H : Togo, Namibie, Congo, Sénégal

Groupe I : Soudan, Guinée-Bissau, Guinée, Maroc

Groupe J : Tanzanie, Madagascar, Bénin, République démocratique du Congo

DRAW DONE ✅

1⃣2⃣0⃣ matches to be played before the next stage of the #WCQ ⚽

Which 🔟 teams will qualify to the knockouts? 🏁#WorldCup 🏆 pic.twitter.com/RxGmI3YaDG

— CAF (@CAF_Online) January 21, 2020