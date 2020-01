Le PSG sans son sénégalais, Idrissa Gana Gueye sera à Auguste-Delaune pour affronter le Stade de Reims, dans le cadre de la demi-finale de Coupe de la Ligue.

Un adversaire qui a posé quelques soucis aux Parisiens lors des derniers matches. Pour cette rencontre synonyme de revanche, Thomas Tuchel pourra compter sur un groupe de 19 joueurs qui doit permettre au PSG d’accéder à la finale de la dernière édition de Coupe de la Ligue.

Comme annoncé par l’entraîneur des Rouge et Bleu en conférence de presse, Juan Bernat (mollet droit) et Thilo Kehrer (fissure à l’orteil) sont indisponibles pour ce match en Champagne. Incertain avant la rencontre, Edinson Cavani est forfait. Idrissa Gueye, le seul joueur du groupe à avoir participé aux cinq matches du PSG en 2020, ne sera pas non plus du déplacement.

Le groupe du PSG à Reims

Gardiens : Rico, Bulka, Navas

: Rico, Bulka, Navas Défenseurs : Meunier, Marquinhos, Kurzawa, Kimpembe, Diallo

: Meunier, Marquinhos, Kurzawa, Kimpembe, Diallo Milieux : Draxler, Sarabia, Herrera, Paredes, Verratti, Kouassi

: Draxler, Sarabia, Herrera, Paredes, Verratti, Kouassi Attaquants : Mbappé, Neymar, Icardi, Di María, Choupo-Moting

: Mbappé, Neymar, Icardi, Di María, Choupo-Moting Absents : Aouchiche (reprise), Bakker (choix), Bernat (blessure), Cavani (reprise), Dagba (choix), Gueye (choix), Innocent (choix), Kehrer (blessure), Mbe Soh (choix), Silva (choix).

wiwsport.com