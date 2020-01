L’équipe du Sénégal « doit aller régulièrement » en Coupe du monde pour que la Fédération sénégalaise de football (FSF) puisse avoir les moyens de son autonomie financière, a indiqué le ministre des Sports, Matar Ba.

« Au-delà du prestige d’être présent parmi les meilleures nations du monde, il est important de noter que la qualification en Coupe du monde permet d’engranger des moyens financiers qui sont utiles pour financer le football », a-t-il déclaré dans un entretien avec plusieurs médias dont l’APS.

Le ministre des Sports évoquait ses attentes relatives au tirage au sort du second tour des éliminatoires du Mondial 2022, effectué le même jour au Caire (Egypte) et à l’issue duquel le Sénégal a été logé dans le groupe H, avec le Congo, la Namibie et le Togo.

Matar Ba estime que le Sénégal, de manière générale, doit respecter ses adversaires sans toutefois les craindre. « Nous devons avoir à l’esprit que nos matchs seront des finales où il faut être à plus de 100 pour cent pour gagner », a souligné le ministre des Sports.

Selon lui, compte tenu du statut du Sénégal, numéro un au classement FIFA, les joueurs savent qu’ils seront attendus partout par leurs adversaires et leurs supporters.

Les supporters sénégalais attendent des Lions « qu’ils aillent au bout de toutes les compétitions auxquelles ils doivent prendre part », a-t-il indiqué.

