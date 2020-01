L’attaquant de Liverpool, Roberto Firmino, a déclaré que son coéquipier sénégalais, Sadio Mané, copiait tout ce qu’il (Firmino) faisait.

Mane, copiant les célébrations des buts de Firmino, est devenu un visionnement essentiel pour les fans des Reds. L’international brésilien a révélé que Mane avait prétendu en plaisantant avoir réellement inventé les célébrations du but. Firmino a toujours célébré ses objectifs de différentes manières et Mane est régulièrement l’un des premiers à le féliciter.

« Je dis toujours à (Sadio) qu’il copie mes célébrations, il copie tout ce que je fais! » Fiirmino a été cité par The Independent, UK. «C’est vraiment drôle, on en parle beaucoup après les matchs.

« Il dit qu’il ne me copie pas qu’il les crée. C’est cool et drôle. Il a dit qu’il a inventé cette célébration (le chemin d’un côté) comme je le fais avec une main et il le fait avec deux!

«Il a gagné en confiance sur le terrain et je pense que cela a à voir avec l’adaptation. Nous jouons ensemble ici depuis près de quatre ans maintenant». Firmino, s’adressant au programme officiel de la journée du LFC, a ajouté: «Il s’agit de s’entraîner, de s’améliorer tous les jours et de bien fonctionner dans les matchs.

« Je suis vraiment content pour lui avec son prix de joueur africain de l’année et je voudrais également l’en féliciter. »

