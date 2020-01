Le tirage au sort de la coupe du monde 2022 zone Afrique a eu lieu ce mardi en Egypte. Le Sénégal loge dans la poule H avec la Namibie, le Congo et le Togo.

Les lions vont encore une nouvelle fois la Namibie lors d’une qualification à la coupe du monde. Les quatre précédents matchs entre les deux nations ont tourné en faveur du Sénégal. Les Lions se sont toujours imposés devant les Braves Warriors, soit 5 victoires sur 5.

Les deux pays se sont affrontés pour la première fois au mois de mars 2001, à l’occasion de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2002. Les Lions se sont imposés sur la marque de 4-0 à Dakar avant d’aller composter leur ticket qualificatif à Windhoek au mois de juillet 2001 sur le score de 5-0.

Les deux pays vont se retrouver en amical en 2008, dans le cadre des préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations jouée au Ghana. Le Sénégal l’emporte encore une fois sur la marque de 3-1, grâce à un doublé de Diomansy Kamara (10′ et 74′) et un but d’Henri Camara (84′). L’unique but Namibien a été inscrit à la 63ème minute par Brendell.

Lions et Black Warriors se sont rencontrés pour la dernière fois le 5 septembre dernier, dans le cadre de la 2ème journée des éliminatoires de la CAN-2017. Aliou Cissé et ses poulains se sont imposés à Windhoek par 2 buts à 0 grâce à Cheikhou Kouyaté et Sadio Mané.

Les deux équipes vont se retrouver pour la 6e fois. Cette fois-ci c’est dans le cadre des éliminatoires de la coupe du monde 2022 qui se jouera au Qatar. La Namibie est donc un adversaire assez particulier pour le Sénégal. Elle n’a jamais enregistré de victoire face aux lions.

Historique des confrontations :

Éliminatoires CAN 2017

Samedi 5 septembre 2015

Namibie / Sénégal 0-2

2 septembre 2016

Sénégal / Namibie 2-0

Amical international

Dimanche 13 janvier 2008

Sénégal / Namibie 3-1

Éliminatoires CAN 2002

Samedi 21 juillet 2001

Namibie /Sénégal 0-5

Samedi 10 mars 2001

Sénégal / Namibie 4-0

