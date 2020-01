Le tirage au sort des qualifications pour la coupe du monde 2022 dans la zone Afrique est tombé. Le Sénégal, premier au classement africain, figure dans le groupe H. Les Lions partagent la poule avec le Togo, Namibie et Congo Brazzaville.

La RD Congo va évoluer dans le groupe J avec le Bénin, Madagascar et la Tanzanie. Le Maroc est logé dans le groupe I avec la Guinée, la Guinée Bissau et le Soudan. Le Ghana est dans le groupe G avec l’Afrique du Sud, le Zimbabwe et l’Ethiopie. L’Egypte partage le groupe F avec le Gabon, la Libye et l’Angola. Le Mali sera dans le groupe E avec l’Ouganda, le Kenya et le Rwanda.

Le Cameroun loge dans le groupe D avec la Côte d’Ivoire, le Mozambique et le Malawi. Le Nigéria sera dans le groupe C avec le Cap-Vert, la République Centrafricaine et le Libéria. La Tunisie est dans le groupe B avec la Zambie, la Guinée Equatoriale et la Mauritanie.

DRAW DONE ✅

1⃣2⃣0⃣ matches to be played before the next stage of the #WCQ ⚽

Which 🔟 teams will qualify to the knockouts? 🏁#WorldCup 🏆 pic.twitter.com/RxGmI3YaDG

— CAF (@CAF_Online) January 21, 2020