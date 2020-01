En plus d’être la meilleure équipe actuelle du monde, Liverpool peut se targuer d’être le plus fair-play. En tout cas, c’est ce que nous révèle la lettre hebdomadaire du CIES (Centre international d’étude du sport) publiée ce lundi.

En effet, Sadio Mané et ses coéquipiers forment l’équipe qui commet le moins de fautes par match cette saison en Europe (35 Championnats européens analysés à partir de données InStat). Irrésistibles en Premier League, les champions d’Europe ont jusqu’ici commis 8,1 fautes en moyenne par rencontre.

« Cette valeur est partiellement liée au style d’arbitrage moins strict en Premier League : 20,4 fautes sifflées par match comparé à une moyenne de 27,2 dans les 35 compétitions analysées », précise le CIES.

Interesting research from @CIES_Football today. #THFC and #MCFC receive criticism for tactical fouls but they’re still below the PL average for total fouls. And, of course, this is just another table #LFC are top of pic.twitter.com/fjqUzYdxyW

— Adam Powers (@_AdamPowers) January 20, 2020