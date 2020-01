Keita Baldé vient de s’offrir un doublé ce soir face à Saint-Pryvé Saint-Hilaire dans le dernier 16e de finale de Coupe de France. Double buteur comme au tour précédent, face au Stade de Reims (2-1).

Monaco a fait le plus dur en menant 3-0 à la pause contre Saint-Pryvé Saint-Hilaire, notamment grâce à un doublé de Keita Baldé.

D’abord, suite à un centre déposé sur la tête de Golovin au point de penalty à la 11e minute, le gardien adverse se détend sur sa droite pour repousser… sur Keita Baldé, qui reprend en demi-volée près du but pour ouvrir le score (11′, 0-1). L’attaquant international sénégalais signe un deuxième but quelques minutes après, à la demi-heure de jeu. Suite au pressing de Keita, Leroyer perd le ballon dans ses 20 mètres sur son côté droit. Ben Yedder, lancé en profondeur, fixe le portier privatain et passe en retrait à Baldé qui s’offre un doublé en poussant le ballon dans le but vide. Ben Yedder a triplé la mise à la 36e.

L’ancien joueur de l’Inter permet au club monégasque de prendre largement l’avantage à la pause (0-3). Il faudrait un miracle pour que l’ASM n’accède pas aux huitièmes de finale de Coupe de France à l’issue de cette rencontre.

