Candidat au titre, Basaksehir a remporté tranquillement sa rencontre de 18e journée de Super Lig devant Yeni Malatyaspor avec notamment une réalisation signé Demba Ba.

Basaksehir a largement battu Yeni Malatyaspor (4-1) samedi lors de son premier match dans cette phase retour du championnat turc 2019-2020. Demba Ba a participé à la large victoire des siens, en inscrivant le deuxième but à la 28e minute sur une tête d’İrfan Can mal stoppée par le gardien dont l’attaquant sénégalais a profité pour doubler la mise.

Demba Ba et ses coéquipiers alourdissait ensuite la marque et se sont finalement imposés 4 à 1. L’attaquant sénégalais de 34 ans carbure à 5 réalisations cette saison dans le championnat turc. Grace à cette belle victoire, Basaksehir conforte sa deuxième place avec 36 points, à un point du leader Sivasspor, et prolonge en même temps son record invincibilité en Super Lig (10 victoires, 6 nuls).

Wiwsport.com