Hier, lors d’un tournoi de lutte simple au stade Caroline Faye de Mbour, Yékini et Bombardier se sont retrouvés et ont enflammé le stade au plus grand bonheur des amateurs.

Selon Luttetv, Yékini était venu au stade Carilne Faye de Mbour pour y tenir son tournoi de lutte simple. Ainsi, tous les regards se rivaient sur le B52 qui est subitement venu à la surprise générale. En compagnie de son bourreau Yékini, ils ont ensemble effectué des pas de danse. Un fait qui prouve encore l’existence des relations fraternelles entre lutteurs.

Wiwsport.com