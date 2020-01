Pour son combat du dimanche 26 juillet prochain à l’arène nationale, Ama Baldé veut mettre le paquet pour bien aborder cette sortie de tous les dangers.

Selon une source proche du lutteur et consultée par Senegal7 pour nos besoins, ce dernier de révéler que le lutteur Ama Baldé est attendu à l’INSEP de Paris d’ici quelques semaines pour se préparer. Dans cette mythique salle, le fils de Falaye Baldé est attendu pour peaufiner sa préparation et dérouler son programme. Notre source d’ajouter qu’Ama Baldé risque de passer de très longs mois. Cette source de poursuivre pour dire qu’Ama Baldé ne rentrera que lorsqu’il se sentira fin prêt et que le combat soit assuré à 100%.

Pour dire vrai, Ama Baldé en acceptant de débourser des dizaines de millions pour se préparer à l’INSEP veut déboulonner à tout prix Modou Lô et accrocher la couronne de Roi des arènes sur son cou.

Sénégal7