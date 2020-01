Cela n’inspire pas de beaux lendemains pour Moussa Wagué qui a été renvoyé avec la réserve suite au choix de Quique Setién de ne retenir que trois joueurs offensifs en plus des 16 de l’équipe première.

Quique Setién montre lentement ses lettres. À l’entraînement a réduit la présence des joueurs de la filiale jusqu’à ce vendredi seulement avec trois-le front Ansu Fati et Carles Pérez à côté du récupéré pour la cause, le milieu de terrain Riqui Puig. De plus, il a pu compter pratiquement depuis qu’il est venu autant avec le gardien Ter Stegen qu’avec le médium Arthur Melo, donc on s’attend à ce qu’ils reçoivent dimanche le congé médical et entrent dans l’appel.

En fait, à l’exception d’une surprise capitale ou d’un malheur sous forme de blessure, le premier appel de Quique Setién est plus ou moins tout mis en place. Gardez à l’esprit que vous n’aurez que 16 joueurs de la première équipe, car aux pertes de Dembélé et Luis Suárez, en raison d’une blessure, nous devons ajouter le Néerlandais Frenkie de Jong, par pénalité . Gardant à l’esprit que l’effectif actuel est composé de 19 personnes, après la marche sur le marché d’hiver en tant que transferts d’Aleñá et Todibo , nous avons constaté que Setién a un nombre très limité de joueurs pour répondre aux appels.

Et ces 16 joueurs de la première équipe doivent ajouter les trois de la filiale , donc Setién n’a que 19 joueurs parmi lesquels choisir pour le premier appel. Cela signifie que vous devrez défausser un seul joueur. Toutes les poules désignent le Sénégalais Moussa Wagué comme le premier écart technique de l’ère Setién . Et vous devez garder à l’esprit que pour occuper l’aile droite, vous avez déjà deux joueurs disponibles: Nelson Semedo et Sergi Roberto.

Pour la jeune équipe, il n’y aura pas de nouvelles ou aura sensiblement changé sa situation, puisqu’il est le premier joueur par équipe avec moins de minutes (180) cette saison après avoir disputé seulement trois matchs: un en Ligue et deux en Ligue des champions. Sa situation est tellement critique qu’il a joué à cette période de la saison encore moins qu’un joueur comme Rafinha (187) qui s’est rendu au Celta en août.

Toutefois, Wagué peut respirer avec soulagement car sa présence mercredi de la semaine prochaine pour disputer la Coupe contre Ibiza semble garantie. Mais un transfert en ce mercato d’hiver ne serait pas une catastrophe.

