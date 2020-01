L’arrestation de Luc continue à inquiéter le monde de la lutte. Et Tapha Guèye a fait une révélation de taille en soutenant que Luc Nicolaï allait organiser le choc Boy Niang 2 vs Balla Gaye 2 le jour même de son interpellation.

Promoteur du combat royal Ama Baldé vs Modou Lô, Luc Nicolai est arrêté 72 heures après avoir ficelé ce duel de rêve des amateurs. Et depuis lors, c’est le pessimisme total dans l’arène. Tapha Gueye, au micro de Luttetv, révèle que le promoteur mbourois était sur le point de ficeler l’affiche Boy Niang 2 – Balla Gaye 2. Encore, un duel de feu qui risque de tomber à l’eau à cause de cette interpellation.

Wiwsport.com