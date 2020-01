La relation entre Mohamed Salah et Sadio Mané a, depuis maintenant plusieurs mois, interpelé plus d’un. Cette fois, c’est l’un des protagonistes, l’attaquant égyptien qui se prononce sur le rapport.

Quelques heures après que Sadio Mané ait révélé que l’égyptien ne l’a pas encore félicité, Mohamed Salah a été interpelé sur ses rapports avec le Sénégalais. Et tout comme Mané, Salah affirme qu’ils entretenaient de bons rapports. Il est même allé plus loin en évoquant son rapport technique avec ses coéquipiers. « Je ne peux pas trop me concentrer sur le simple fait de marquer ou de finir moi-même, car cela signifie que mon jeu ne changera pas vraiment et que mes adversaires sauront comment se défendre contre moi. Si parfois je reçois le ballon et crée une chance ou donne une passe décisive, je peux les confondre. Il s’agit d’être intelligent. »

Lors de la victoire de Liverpool 3-0 contre Burnley en août dernier, il y a eu un incident tard dans lequel Salah a tiré et n’a pas réussi à marquer alors qu’il aurait pu donner le ballon à Mané, qui était mieux placé. Quelques minutes plus tard, le Sénégalais a été remplacé et a semblé réagir avec colère sur le banc.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une quelconque concurrence entre Mané, Firmino et lui pour marquer le plus de buts, Salah a plaisanté en disant que « bien sûr » il gagnerait, avant d’ajouter : « Non, non, nous ne le regardons pas comme ça. Si aucun de nous ne marque et que le match se termine par zéro but partout, ce qui n’arrive pas souvent, nous sommes vraiment en colère et cela nous ennuie. «

Il a également déclaré que le trio et le reste de l’équipe avaient de « bonnes relations », ce qui peut favoriser une atmosphère positive et « peuvent faire une énorme différence sur le terrain ». Mais ce qu’il faut révélé, est que malgré cette réputation d’égoïste, l’attaquant égyptien est le créateur le plus efficace de Liverpool. Depuis le début de la saison 2017-18, Salah a créé plus de chances (162), plus de grosses chances (32) et récolté plus de passes décisives (23) que tout autre joueur des Reds en Premier League.

bleacher Report avec wiwsport